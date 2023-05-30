Juventus'a "usulsüzlük" gerekçesiyle para cezası

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'a futbolcuların maaşlarında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından para cezası verildi

FIGC'den kısa süre önce adı haksız sermaye kazancı ve futbolcu transfer değerlerini olduğundan farklı göstermek gibi mali yolsuzluklara karıştığı gerekçesiyle 10 puan silme cezası alan Juventus, bu kez de 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında futbolculara yaptığı maaş ödemelerinde tespit edilen usulsüzlük nedeniyle ceza aldı.

Juventus Kulübü, mali yolsuzluk dosyasından ayrı olarak ele alınan futbolcu maaş ödemelerine ilişkin dosyaya dair dün FIGC ile anlaşma yoluna giderek spor yargısı sürecinin hızlı şekilde sonuçlanması konusunda adım attı.

FIGC'den yapılan açıklamaya göre, Federasyon Spor Mahkemesi, Juventus'un hızlı yargılanma talebi doğrultusunda bugün yapılan duruşma neticesinde, siyah-beyazlı takıma 718 bin 240 avroluk para cezası verdi.

Söz konusu dosyada suçlanan eski Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin ise hızlı yargılanma için federasyon ile anlaşma yoluna gitmediği belirtildi. Agnelli'nin spor yargısındaki süreci, 15 Haziran'daki duruşmayla devam edecek.

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Prisma soruşturmasında yer alan binlerce sayfa belgeye dayanan futbolculara maaş ödemelerini içeren dosyada özellikle pandemi yılları olarak anılan 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında bazı futbolculara birtakım "özel anlaşmalar" önerildiği basına yansımıştı.

