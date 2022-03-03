Juventus 90+1'de bir adım öne geçti

İtalya Kupası, yarı finalin ilk maçında Fiorentina'yıLorenzoVenuti'nin 90+1. dakikada kendi kalesine attığı golle deplasmanda 1-0 yenen Juventus, rövanş için avantaj elde etti

ArtemioFranch Stadı'nda oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda ise gol uzatma dakikalarında geldi.

90+1'de büyük bir şansızlık yaşayan ev sahibi ekibin defans oyuncusu LorenzoVenuti, topu kendi ağlarına gönderdi ve Juventus 1-0 öne geçti.

Yarı finalin ilk ayağından 1-0 galip ayrılan Juventus, rövanş için evine avantajlı bir skorla döndü.

21 Nisan'da Torino'da oynanacak rövanş maçı sonrasında finale yükselecek takım belli olacak.

Kupada yarı finalin diğer ayağında Milan ile Inter, salı günkü ilk maçta 0-0 berabere kalmıştı.

