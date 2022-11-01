Juventus 125 yaşında

Son dönemlerde şampiyonluk yarışından uzaklaşarak zorlu bir sürece giren İtalya'nın köklü futbol kulübü Juventus, 125. yıl dönümünü kutluyor

Torino kentindeki Massimod'Azeglio Lisesi öğrencileri tarafından 1 Kasım 1897'de spor faaliyetleri için kurulan ve iki yıl sonra futbol kulübüne dönüşen Juventus, bugün İtalya tarihinin en önemli takımları arasında yer alıyor.

Kulüpten yapılan kutlama mesajında, "Efsane olmanın mirasa dönüşmesi. Gelecekle iç içe geçen geçmiş. Geçen yıllara ve gelecekteki olası hedeflere şöyle bir göz atınca, yaşanan gurur. Nesilleri birleştiren ve buna devam edecek tutku. Önce sahada, sonra tüm alanlarda kalıpları yıkmak için verilen uğraş ve buna duyulan inanç. Sadece tek bir kelime, Latincesi 'gençlik' anlamına gelen." ifadeleri kullanıldı.

Latince kökenli "gençlik" kelimesiyle adını kazanan kulüp, son yıllarda eski başarılından uzak bir performans sergilemesine rağmen ülke ve Avrupa futbol tarihinde birçok önemli başarıya imza attı.

İTALYA'DA EN ÇOK KUPA KAZANAN TAKIM

36 lig şampiyonluğu, 14 İtalya Kupası ve 9 İtalya Süper Kupa zaferiyle ulusal düzeydeki bu turnuvaları en çok kazanan kulüp konumundaki siyah-beyazlılar, aynı başarıyı uluslararası arenaya da yansıttı.

"Juve" lakaplı İtalya temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni iki (1984-85, 1995-96), Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı bir (1983-84), UEFA Kupası'nı üç (1976-77, 1989-90, 1992-93), UEFA Süper Kupa'yı iki (1984, 1996), Intertoto Kupası'nı bir (1999) ve Kıtalararası Kupa'yı iki (1985,1996) kez müzesine götürdü.



