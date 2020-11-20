Juve'nin hedefinde Camavinga var

İtalya Serie A’da oynadığı 6 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Juventus, Fransa futbolunun son yıldızlarından olan EduardoCamavinga’nın peşine düştü. Genç yıldızın ismi Real Madrid, PSG, Barcelona ve Manchester United ile de anılıyor

Fransız ekibiyle geçtiğimiz sezon 36 maçta boy gösteren 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun ismi geçtiğimiz transfer döneminde de Avrupa’nın büyük takımlarıyla anılmıştı. Gösterdiği performansla Fransa A Milli Takımı’na kadar yükselen Camavinga’nın ilerleyen dönemlerde Avrupa’nın sayılı futbolcularından birisi olması bekleniyor.

Piyasa değeri yaklaşık 39 milyon Euro olan Camavinga için Rennes en az 80 milyon Euro bonservis talep ediyor.

Fransız orta saha oyuncusunun ismi Real Madrid, Paris Saint Germain, Barcelona ve Manchester United gibi Avrupa’nın kulüpleriyle anılıyor.

Daha önce Rugani’ninJuventus’tanRennes’e kiralanması sürecinde iki takım arasında gelişen ilişkiler sayesinde Camavinga’nınJuventus’a yakın olduğu iddia edildi.



