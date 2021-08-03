Juve, Chiellini ile 'devam' dedi

Juventus, tecrübeli stoperi Giorgio Chiellini'nin sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu duyuruda, Chiellini'nin sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.
2005 yılında siyah-beyazlı kulübe gelen Chiellini, 16 sezonda 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Tecrübeli futbolcu, yaz döneminde EURO 2020 şampiyonu olan İtalya kadrosunun da en önemli isimleri arasında yer aldı.
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