Jude Bellingham, şampiyona tarihine geçti

İngilizlerin genç yıldızı Jude Bellingham, Hırvatistan karşısında oyuna sonradan dahil olarak adını Avrupa Şampiyonası tarihine yazdırdı.
Maçın 82'nci dakikasında Harry Kane'nin yerine oyuna giren Bellingham, 17 yıl 349 günlükken görev alarak, şampiyonada forma giyen en genç oyuncu unvanının yeni sahibi oldu.
Daha önceki rekor 18 yıl 71 gün ile EURO 2012'de Danimarka karşısında boy gösteren Hollandalı sol bek Jetro Willems'e aitti.
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