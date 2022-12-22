Jude Bellingham Madrid yolcusu

Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla gösterdiği performans ile futbolseverlerin beğenisini toplayan JudeBellingham'ın Real Madrid ile sözleşme imzalayacağı öne sürüldü

Marca'da yer alan haberde JudeBellingham'ın Katar'da gösterdiği performans Real Madrid yetkililerini ikna etti.

19 yaşındaki genç yıldız sezon bitene kadar Borussia Dortmund forması giyecek.

Devlerin radarında olan JudeBellingham için Real Madrid'in bir adım önde olduğu öne sürüldü. Yaz transfer döneminde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Yaklaşık 100 milyon euro piyasa değeri olan oyuncunun Dortmund ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

