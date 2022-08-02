Jota 2027'ye kadar Liverpool'da

Liverpool, Portekizli hücum oyuncusu DiogoJota'nın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2027 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

WolverhamptonWanderers'tan 2020 yılında 45 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen DiogoJota, Liverpool formasıyla 85 karşılaşmada 34 gol ve 9 asiste imza attı.

Jota, Portekiz Milli Takımı'nda ise 26 maçta 9 kez ağları sarstı.

