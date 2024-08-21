Joao Felix'ten Chelsea'ye 7 yıllık imza

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İspanyol ekibi Atletico Madrid'den 24 yaşındaki Portekizli forvet oyuncusu Joao Felix'i transfer ettiğini duyurdu

Joao Felix, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Chelsea'ye bu kez temelli geri döndü. İngiliz devi, 24 yaşındaki futbolcuyu, 45 milyon sterlin bedelle Atletico Madrid'den kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi Chelsea’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Chelsea, Atletico Madrid'den Joao Felix'i kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." denildi.

Açıklamada, Portekiz milli takımı futbolcusu ile 7 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Joao Felix, Atletico Madrid formasıyla geçen sezon 44 maçta 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

FELIX: "GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN GERÇEKTEN MUTLUYUM"

Chelsea ile 7 yıllık sözleşme imzalayan Joao Felix imza sonrası yaptığı açıklamada, "Geri dönmemi sağlayan pek çok şey vardı: proje, kulüp, lig, taraftarlar, burada geçirdiğim ve sevdiğim zaman. Elde ettiğimiz sonuçlara rağmen burada olduğumda kendimi gerçekten iyi hissettim. Geri döndüğüm için gerçekten mutluyum." ifadelerini kullandı.

"ARTIK KALICI OLARAK EVİMDEYİM"

Felix ayrıca, "En son buraya geldiğimden beri biraz değiştim. Şimdi 24 yaşındayım. Kasım ayında 25 olacağım. Bir oyuncu olarak büyüdüğümü hissediyorum. Premier Lig'e daha hazırlıklıyım. En iyi yıllarımın önümde olduğunu hissediyorum. Bundan hiç şüphem yok. En iyi yıllar henüz önümüzde ve bu yıl iyi bir yıl olacak çünkü artık kalıcı olarak evdeyim, evimin tadını çıkarabiliyorum." ifadelerini kullandı.

