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Joachim Löw Almanya’ya veda ediyor

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Almanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün bu yıla ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan (EURO 2020) sonra görevini bırakacağı duyuruldu

Joachim Löw Almanya’ya veda ediyor
Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, Löw'ün bu yıl gerçekleştirilecek EURO 2020'den sonra görevinden ayrılacağı belirtildi.
Deneyimli teknik direktörün, 2022'de düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na kadar geçerli olan sözleşme süresinin EURO 2020'nin sonuna çekilmesini istediği, DFB'nin de bu talebi kabul ettiği kaydedildi.
2004'te Almanya A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör JürgenKlinsmann'ın yardımcısı olarak göreve başlayan 61 yaşındaki Löw, 2006'da Klinsmann'ın yerine milli takımın başına geçti ve yaklaşık 15 yıldır bu görevde bulunuyor.
Löw, 2014'te Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
 
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