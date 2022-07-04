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Jesus Arsenal'de

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Jesus Arsenal'de
Premier Lig ekibi Arsenal, Manchester City'den Gabriel Jesus'u kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Brezilyalı santrfor ile uzun süreli sözleşme imzalandı.
Arsenal, Jesus'un bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, transferin 45 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Palmeiras kulübünde başlayan Jesus, 2017'nin ocak ayında Manchester City'ye gitti.
Jesus, 236 maça çıktığı ve 95 gol attığı Manchester City formasıyla 4 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.
Brezilya Milli Takımı formasıyla da 56 karşılaşmada 19 gole imza atan Jesus, 2019'da Kupa Amerika'yı kaldırdı."Topçular" Gabriel Jesus transferini bu video ile duyurdu.
 
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