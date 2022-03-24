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Japonya ve Suudi Arabistan Dünya Kupası'nda

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2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde mücadele eden Japonya ve Suudi Arabistan, turnuvaya katılma hakkını elde etti

Japonya ve Suudi Arabistan Dünya Kupası'nda
Asya Elemeleri 3. tur B Grubu'nda oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren maçta Avustralya, sahasında Japonya'yı ağırladı.
KaoruMitoma'nın 89 ve 90+4. dakikalarda attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup eden Japonya, son hafta maçları öncesinde grup lideri olarak 2022 Dünya Kupası biletini aldı.
Bu sonuçla grupta Avustralya'nın 4 puan önünde ikinci sırada yer alan Suudi Arabistan da Katar'a gitmeye hak kazandı.
A Grubu'nda ilk iki sırayı paylaşan İran ve Güney Kore, daha önce Katar'a gitmeyi garantilemişti.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.
 
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