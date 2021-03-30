Japonya gol olup yağdı!

Japonya'nın Chiba kentindeki Fukuda Denshi Arena'da, seyircisiz oynanan maç, sahalarda nadir görülen bir skorla sonuçlandı.
Karşılaşmanın golleri, Osako (3), Inagaki (2), Ito (2), Furuhashi (2), Minamino, Kamada, Morita, Asano ve Tuya'dan (kendi kalesine) geldi.
Japonya Milli Takımı, 1967'de Filipinler'i 15-0 yendiği mücadeleden sonra tarihinin 2. en farklı galibiyetine imza attı.
Grupta 5'te 5 yapan Japonya, sonraki müsabakasını da kazanması halinde Asya elemelerinde 3. tura yükselecek.
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