Japonya gol olup yağdı!

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri İkinci Tur F Grubu maçında Japonya, Moğolistan'ı 14-0 mağlup etti

Japonya'nın Chiba kentindeki Fukuda Denshi Arena'da, seyircisiz oynanan maç, sahalarda nadir görülen bir skorla sonuçlandı.

Karşılaşmanın golleri, Osako (3), Inagaki (2), Ito (2), Furuhashi (2), Minamino, Kamada, Morita, Asano ve Tuya'dan (kendi kalesine) geldi.

Japonya Milli Takımı, 1967'de Filipinler'i 15-0 yendiği mücadeleden sonra tarihinin 2. en farklı galibiyetine imza attı.

Grupta 5'te 5 yapan Japonya, sonraki müsabakasını da kazanması halinde Asya elemelerinde 3. tura yükselecek.

