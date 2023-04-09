İzmir Cup’ta şampiyon Bayern Münih

Altınordu'nun ev sahipliğinde 22 ülkeden 72 takımın katılımıyla düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvasında şampiyon Bayern Münih oldu

Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda yaklaşık 1500 minik futbolcu sahada ter döktü.

İngiltere'nin Chelsea takımını yenen Almanya temsilcisi Bayern Münih ile bir diğer Alman ekibi Köln'ü eleyen Belçika'nın Club Brugge takımı, turnuvanın finalinde karşılaştı.

Bayern Münih, müsabakayı 2-0 kazanarak organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Kupa töreninde konuşan Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Buradaki tüm çocukları çok seviyorum. Hepinizi seneye yeniden bekliyorum." ifadelerini kullandı.



