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İtalya Kupası finali seyircili

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İtalya Kupası final maçı seyircili oynanacak. Atalanta ile Juventus arasında yapılacak müsabakaya stadyumun yüzde 20 kapasitesi kadar taraftar alınacak

İtalya Kupası finali seyircili
Karar, İtalya Hükümeti ve Futbol Federasyonu tarafından açıklandı..
Buna göre, kupa finalinin oynanacağı Mapei Stadyumu'nun yüzde 20 kapasitesini dolduracak şekilde seyirci kabul edilecek.
Gelişmeleri değerlendiren İtalya Futbol Federasyonu başkanı GabrieleGravina, "Hükümetin çağrımıza verdiği yanıt çok olumlu. Yeni dönem iyi bir mesaj olacaktır" dedi.
Atalanta - Juventus arasında yapılacak İtalya Kupası final maçı 19 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Müsabaka TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
 
 
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