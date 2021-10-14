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İtalya'da eski dostlar karşı karşıya

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Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi için beklenen gün yaklaşıyor. Inzaghi, cumartesi günü ilk kez, gönül bağı olan eski takımı Lazio’ya karşı saha kenarında olacak

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İtalya'da eski dostlar karşı karşıya
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Teknik Direktör Simone Inzaghi, futbolculuk dönemi ile birlikte 22 yıllık mazisi bulunan Mavi-Beyazlılarla Haziran ayında yollarını ayırmış ve Inter’in başına geçmişti.
Lazio’da görevde bulunduğu beş yıl boyunca İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası gibi başarılar kazandırmış olsa da Inzaghi’nin takımdan ayrılma süreci taraftarlar arasında hoş karşılanmadı.
Inzaghi’nin, Antonio Conte’nin ardından Inter’in teknik direktörlüğünü üstlendiği bu süreci, “hayatımın en karmaşık kararlarından biri” şeklinde tanımlaması da Lazio taraftarının ihanete uğramış gibi hissetmesine engel olamadı.
İtalyan teknik adam yine de, Lazio taraftarlarına, “beni ıslıklasanız da alkışlasanız da farketmez, her ikisini de kabul ediyorum, sizi Kuzey Tribününden selamlayacağım.” diye seslendi.
Cumartesi günü, Inzaghi, ilk kez Lazio karşısında saha kenarında olacak.
Lazio cephesinde ise futbolcuların Maurizio Sarri’nin oyun stiline uyum sağlamayı başarıp başaramayacağı merak konusu. Bologna karşısındaki 3-0’lık hezimetin ardından, Lazio’nun, Roma ve Lokomotif Moskova galibiyetleri umut verdi.
Sarri’nin hedefi, bu sezon Inter’i alt eden ilk teknik direktör olmak ve iki takım arasındaki puan farkını kapatarak Lazio taraftarının gönlünü kazanmak. 
 
 
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