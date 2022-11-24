İsviçre, Kamerun'u Embolo ile yıktı

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu ilk maçında İsviçre, Kamerun'u 1-0 mağlup etti. İsviçre'ye galibiyeti getiren golü Kamerun asıllı Breel Embolo kaydetti

Al Janoub Stadı'nda oynanan ve Arjantinli hakem Facundo Tello'nun düdük çaldığı karşılaşmada İsviçre güldü. İki ülkenin ilk kez karşılaştığı maçta Kamerun asıllı Breel Embolo'nun golü İsviçre'ye 3 puanı getirdi.

G Grubu mücadelesi, TRT 1 ve TRT4K'dan canlı yayınlandı.

İsviçre mücadeleye; Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Sow, Embolo, Shaqiri, Vargas 11'iyle başladı.

Kamerun ise sahaya; Onana, Tolo, Nkoulou, Castelletto, Fai, Gouet, Hongla, Zambo Anguissa, Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi ilk 11'iyle çıktı.

Afrika temsilcisi 10. dakikada Ekambi ve 14. dakikada Choupo-Moting ile çok net iki fırsattan yararlanamadı.

Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İsviçre ikinci yarıya hızlı başladı. 48. dakikada sağ kanatta topla buluşan Shaqiri'nin altı pas önüne yerden gönderdiği topa boş pozisyondaki Embolo gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

Galatasaraylı Haris Seferovic 72. dakikada oyuna girdi.

Bir dönemi Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar ile siyah-beyazlıların futbolcusu Kevin N'Koudou 74'te oyuna oyuna dahil oldu.

İsviçre oyunun kontrolünü elinde tutarken, Kamerun'a beraberlik için fazla şans tanımadı. İsviçre, Seferovic ile 90+5. dakikada net bir fırsatı kullanamadı.

Geride kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermedi ve mücadele İsviçre'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla Murat Yakın'ın ekibi İsviçre, dev turnuvaya 3 puanla başlamış oldu.

Kamerun, Dünya Kupası'nda çıktığı son 8 maçta 8. yenilgisini aldı.

