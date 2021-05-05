İstanbul’da İngiliz finali

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son finalist belli oldu.

İspanyol ekibi Real Madrid 1-1'in rövanşında Stamford Bridge Stadı'nda İngiliz kulübü Chelsea'ye konuk olduğu karşılaşmayı ev sahibi 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Chelsea, Timo Werner'in 28. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.İkinci yarının 85. dakikasında Mount attığı golle skoru 2-0 yaparak maçın skorunu belirledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist, 2-1'in rövanşında Paris Saint Germain'i sahasında da 2-0 ile geçen Manchester City olmuştu. City, tarihinde ilk kez final oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu, 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final mücadelesiyle tamamlanacak.