İspanyol basınından gündemi sarsan transfer iddiası

İspanyol basınından gündemi sarsan bir transfer iddiası geldi. Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılması hâlinde Bayern Münih'in Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek istediği ileri sürüldü. Ronaldo'nun da bu teklife sıcak baktığı kaydedildi

Avrupa dev bir transfer hareketliliğine hazırlanıyor. Barcelona uzun zamandır transfer listesinin ilk sırasında yer alan Robert Lewandowski için ısrarını sürdürüyor.

İspanyol devi, Polonyalı golcü için Bayern Münih'e 5'i bonus olmak üzere toplamda 40 milyon avroluk bir teklif yaptı. Alman ekibi ise sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmasına rağmen Lewandowski'yi bırakmak istemiyor.

Sadio Mane'nin imza töreninde konuyla ilgili konuşan Bayern Münih üst yöneticisi Oliver Kahn, "Sezon başına 30 ila 40 gol atan bir oyuncuyu satmak aptallık olur. Haziran 2023'e kadar sözleşmesi var ve onu kesinlikle bir sezon daha aramızda tutacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Lewandowski ise kesin olarak ayrılma kararı aldığını ve kulübün de buna saygı göstermesi gerektiğini vurgulamıştı. Yıldız ismin Bayern Münih'teki geleceği henüz netleşmemişken İspanyol Basınından dikkat çekici bir iddia geldi.

As Gazetesi, Lewandowski'nin ayrılması hâlinde Bayern'in Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek istediğini ileri sürdü.

Portekizli yıldızın da Manchester United'da mutsuz olduğu ve yeni bir meydan okuma için Alman devine gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

