banner480
banner69
Mutlaka Okumanız Gereken 9 Klasik
Mutlaka Okumanız Gereken 9 Klasik
10 0
Başıboş köpekler araçların altında eziliyor
Başıboş köpekler araçların altında eziliyor
21 0
 
Sayılar Çelik anısına atıldı
Sayılar Çelik anısına atıldı
15 0
Mağusa’da kortlarda birinciler belirlendi
Mağusa’da kortlarda birinciler belirlendi
23 0
137 0
CENGO Turnuvasında şampiyon Cengo’nun arkadaşları
CENGO Turnuvasında şampiyon Cengo’nun arkadaşları
31 0
Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
25 0
banner529
banner570

İspanya "Panzer"leri sahadan sildi

banner476

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup son maçında İspanya, Almanya'yı 6-0 mağlup etti. Genç yıldız Ferran Torres karşılaşmada 'hat-trick' yaparak tarihe geçti

İspanya "Panzer"leri sahadan sildi
İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 4.Grup son maçında Almanya'ya karşı tarihi bir zafer elde etti. Sahasında Almanya'yı 6-0 yenen İspanya böylece grubu lider olarak tamamladı.
Bu sonuç "Panzer"lerin tarihindeki en farklı mağlubiyetlerden biri oldu. 
"Boğalar"ın gollerini FerranTorres (3), AlvaroMorata, Rodri ve Oyarzabal kaydetti.
FERRAN TORRES TARİHE GEÇTİ
Almanya karşısında hat-trick yapan Manchester City'nin 20 yaşındaki oyuncusu FerranTorres böylece 2001 yılında Michael Owen'ın ardından panzerlere karşı hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. FerranTorres aynı zamanda Almanya'ya karşı İspanya adına hat-trick yapan ilk isim oldu.
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR
İspanyol forvet AlvaroMorata, 17. dakikada ülkesini 1-0 öne geçirdi. 33. dakikada sahneye çıkan FerranTorres, skoru 2-0'a getirdi. Bu golden sadece 5 dakika sonra ise farkı 3'e çıkaran gol Rodri'den geldi.
İlk yarı İspanya'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi..
İkinci yarı kaldığı yerden devam eden Boğalar'da sahne yeniden FerranTorres'in oldu. 20 yaşındaki kanat oyuncusu; 55'te ve 72'de attığı gollerle hat-trick yaptı.
Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 89. dakikada MikelOyarzabal'dan geldi.
Mücadele İspanya'nın 6-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İspanya, A Ligi 4. Grup'ta 11 puanla lider olarak UEFA Uluslar Ligi finallerine kaldı. 
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.