İspanya "Panzer"leri sahadan sildi

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup son maçında İspanya, Almanya'yı 6-0 mağlup etti. Genç yıldız Ferran Torres karşılaşmada 'hat-trick' yaparak tarihe geçti

İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 4.Grup son maçında Almanya'ya karşı tarihi bir zafer elde etti. Sahasında Almanya'yı 6-0 yenen İspanya böylece grubu lider olarak tamamladı.

Bu sonuç "Panzer"lerin tarihindeki en farklı mağlubiyetlerden biri oldu.

"Boğalar"ın gollerini FerranTorres (3), AlvaroMorata, Rodri ve Oyarzabal kaydetti.

FERRAN TORRES TARİHE GEÇTİ

Almanya karşısında hat-trick yapan Manchester City'nin 20 yaşındaki oyuncusu FerranTorres böylece 2001 yılında Michael Owen'ın ardından panzerlere karşı hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. FerranTorres aynı zamanda Almanya'ya karşı İspanya adına hat-trick yapan ilk isim oldu.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

İspanyol forvet AlvaroMorata, 17. dakikada ülkesini 1-0 öne geçirdi. 33. dakikada sahneye çıkan FerranTorres, skoru 2-0'a getirdi. Bu golden sadece 5 dakika sonra ise farkı 3'e çıkaran gol Rodri'den geldi.

İlk yarı İspanya'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi..

İkinci yarı kaldığı yerden devam eden Boğalar'da sahne yeniden FerranTorres'in oldu. 20 yaşındaki kanat oyuncusu; 55'te ve 72'de attığı gollerle hat-trick yaptı.

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 89. dakikada MikelOyarzabal'dan geldi.

Mücadele İspanya'nın 6-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İspanya, A Ligi 4. Grup'ta 11 puanla lider olarak UEFA Uluslar Ligi finallerine kaldı.



