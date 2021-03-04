İspanya Kral Kupası'nda ilk finalist Barcelona

Yarı finalin ilk maçında deplasmandaSevilla'ya 2-0 yenilen Katalan takımı, rövanşı 3 golle aldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 12. dakikada OusmaneDembele'nin attığı golle Barcelona'nın 1-0'lık üstünlüğünde tamamlandı.
İkinci yarı Barcelona'nın ataklarını iyi bir savunmayla ceza sahası dışında tutan Sevilla, 73. dakikada kazandığı penaltıyı ise değerlendiremedi.
Yaklaşık 1 ay süren sakatlıktan çıkan Arjantinli futbolcu LucasOcampos, Barcelona'nın defans oyuncusu Oscar Mingueza'nın ceza sahasında kendisine yaptığı faul sonrasında verilen penaltıda topun başına geçti.
Ocampos'un vuruşunda köşeyi iyi tahmin eden kaleci MarcAndre Ter Stegen, kurtarışıyla gole izin vermedi.
Maçın normal süresinin ardından, son uzatma dakikasında (Dk. 90+4) GerardPique'nin kafa golüyle skoru 2-0'a taşıyan Barcelona, karşılaşmayı uzatmalara götürdü.