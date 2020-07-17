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İspanya'da şampiyon Real Madrid

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İspanya La Liga'nın 37. haftasına Real Madrid, Villarreal'i 2-1 mağlup ederek 86 puanla bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Real Madrid 2 sezon sonra La Liga'da mutlu sona ulaşmış oldu

İspanya'da şampiyon Real Madrid
17 Temmuz 2020 Cuma 22:46

Ligin bitimine bir hafta kala sahasında oynadığı maçta Villarreal'i 2-1 yenen Real Madrid 34. lig şampiyonluğunu ilan etti.

Real Madrid'in gollerini Fransız futbolcu Karim Benzema Dk. 29 ve Dk. 77 (penaltıdan) atarken, Villarreal'in tek golünü 83. dakikada Vicente İborra kaydetti.

İkinci sırada kalan Barcelona ise sahasında Osasuna'ya 2-1 yenildi.

Osasuna 16. dakikada Jose Arnaiz ile 1-0 öne geçerken, Barcelona'nın beraberlik golü 62. dakikada Lionel Messi'den geldi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında 90+4'de Roberto Torres ile golü bulan Osasuna sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligin bitimine bir hafta kala Real Madrid 86 puanla şampiyonluğunu ilan ederken, Barcelona 79 puanla ikinci sırada yer aldı.

La Liga'nın 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarındaki şampiyonu Barcelona'nın üstünlüğüne son veren Real Madrid, son olarak 2017-2017 sezonunda lig kupasını kazanmıştı.

La Liga tarihinde 34. şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, müzesinde 26 lig kupası bulunan ezeli rakibi Barcelona ile arasındaki farkı da açtı.

Bu arada Sergio Ramos ve Marcelo, eflatun beyazlı formayla 22. kupalarını kazanarak Real Madrid kulüp tarihinde en fazla kupa kazanan futbolcular olmayı sürdürdü.

Sergio Ramos ve Marcelo 5 lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Kulüpler Dünya Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 4 İspanya Süper Kupası ve 2 Kral Kupası kazandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yaklaşık üç ay ara verilen La Liga, 28. hafta maçlarıyla 11 Haziran'da başlamıştı.

Ligde 28. haftaya Real Madrid'in 2 puan önünde lider olarak giren Barcelona, bu avantajını koruyamamış ve liderliği 30. haftada Real Madrid'e kaptırmıştı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda tadilat yapan Real Madrid, Kovid-19 döneminde maçlarını kulüp tarihinde ilk kez A takım olarak Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynadı.

Real Madrid Kulübü, Kovid-19'dan dolayı taraftarlarından sokakta toplu kutlama yapmamalarını istedi.

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