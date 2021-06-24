İspanya'da maçlar tam seyirci kapasiteli oynanacak

İspanya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesini öngören kararları kapsamında gelecek sezondan itibaren futbol ve basketbol maçlarının tam seyirci kapasiteli oynanacağını açıkladı.

Bakanlar Kurulunun dün yaptığı olağanüstü toplantı sonrası alınan kararları gazetecilere açıklayan Sağlık Bakanı Carolina Darias, futbol ve basketbol maçlarının gelecek sezon, salgın öncesindeki gibi tam seyirci kapasiteli oynanacağını duyurdu.

Darias, "Futbol ve basketbol maçlarında stadyum ve spor salonlarına seyirci alımında tam normalliğe dönüyoruz." dedi.



