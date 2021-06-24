banner583
banner676
Bir final klasiği: YDÜ-Koopspor
Bir final klasiği: YDÜ-Koopspor
7 0
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
63 0
 
Kortlarda Performans Tur başladı
Kortlarda Performans Tur başladı
13 0
Mocha Nasıl Yapılır?
Mocha Nasıl Yapılır?
73 0
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
34 0
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
48 0
Gün babalarındı
Gün babalarındı
31 0
banner661

İspanya'da maçlar tam seyirci kapasiteli oynanacak

banner476

banner666
İspanya'da maçlar tam seyirci kapasiteli oynanacak
İspanya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesini öngören kararları kapsamında gelecek sezondan itibaren futbol ve basketbol maçlarının tam seyirci kapasiteli oynanacağını açıkladı.
Bakanlar Kurulunun dün yaptığı olağanüstü toplantı sonrası alınan kararları gazetecilere açıklayan Sağlık Bakanı Carolina Darias, futbol ve basketbol maçlarının gelecek sezon, salgın öncesindeki gibi tam seyirci kapasiteli oynanacağını duyurdu.
Darias, "Futbol ve basketbol maçlarında stadyum ve spor salonlarına seyirci alımında tam normalliğe dönüyoruz." dedi.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.