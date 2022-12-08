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İspanya'da Enrique'nin yerine Fuente

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İspanya Futbol Federasyonu, teknik direktör LuisEnrique ile yolların ayrılmasının ardından İspanya Milli Takımı'nın başına Luis de la Fuente'yi getirdi

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İspanya'da Enrique'nin yerine Fuente
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2022 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden İspanya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör LuisEnrique ile yollar ayrıldı.
İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2018'den bu yana milli takımın başında bulunan 52 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığı belirtildi.
İspanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü, Luis de la Fuente oldu.
Federasyondan yapılan açıklamada, milli takım teknik direktörlüğü için 61 yaşındaki Luis de la Fuente ile anlaşma sağlandığı belirtildi. İspanyol çalıştırıcının, yönetim kurulu onayının ardından 12 Aralık Pazartesi günü basına tanıtılacağı kaydedildi.
Tecrübeli teknik direktör, 2013'ten bu yana milli takımın alt yaş kategorilerinde görev aldı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli takıma gümüş madalya kazandıran Luis de la Fuente, 2015'te 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, 2019'da ise 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'yı şampiyonluğa taşıdı.
 
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