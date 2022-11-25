İran uzatmada Galler'i yıktı

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubu'nda İran, 10 kişi kalan Galler'i uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Gareth Bale'in rekor kırdığı müsabakada bir ilk de yaşandı

Stat: Ahmed bin Ali

Hakemler: Mario Escobar (Guatemela), Caleb Wales (Trinidad Tobago), Juan Carlos Mora (Kosta Rika)

Galler: Hennessey, Mepham, Rodon, Ben Davies, Roberts (Dk. 57 Johnson), Ampadu (Dk. 77 Allen), Ramsey (Dk. 87 Ward), Wilson (Dk. 57 James), Neco Williams, Bale, Moore

İran: Hossein Hosseini, Haji Safi (Dk. 77 Torabi), Mohammadi, Rezaeian, Majid Hosseini, Ezzatolahi (Dk. 83 Ali Karimi), Gholizadeh (Dk. 77 Jahanbakhsh), Noorollahi (Dk. 77 Cheshmi), Azmoun (Dk. 68 Ansarifard), Taremi, Pourilaganji

Goller: Dk. 90+8 Cheshmi, Dk. 90+11 Rezaeian (İran)

Kırmızı kart: Dk. 86 Hennessey (Galler)

22 yaşındaki Mahsa Emini'nin polis gözetiminde hayatını kaybetmesine yönelik protestoların da etkisiyle İngiltere maçında çok dağınık bir görüntü sergileyen İran, Galler'e karşı baskılı ve istekli oyunuyla dikkat çekti.

Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanan maçın ilk tehlikeli pozisyonu 12. dakikada Galler'den geldi. Roberts'in sağ taraftan ortaladığı topa ceza alanı içinde Moore ayak koydu ancak kaleci Hosseini gole izin vermedi.

Tempolu oynamalarına rağmen aradıkları boşlukları bulamayan iki takım, soyunma odasında golsüz eşitlikle gitti.

İran, ikinci yarıya adeta direkleri döverek başladı. Bayer Leverkusen forması giyen Azmoun'un 51. dakikadaki şutu atak yönüne göre sağ direkten döndü. Pozisyonun devamında topu kontrol eden Gholizadeh'ın şutunda bu kez sol direkt gole izin vermedi.

Galler'i ileride karşılaşan ve rakip yarı alana yüklenen İran, 73. dakikada Ezzatolahi'nin yerden şutunda bir kez daha gole yaklaştı ancak kaleci Hennessey son anda topu kornere çeldi.

83. dakikada "kırılma anı"

Galler 10 kişi kaldı. 83. dakikada hızlı gelişen atakta Galler kalecisi Wayne Hennessey rakibi Mehdi Taremi'ye ceza sahası dışında yaptığı faul sonrasında önce sarı kart gördü ancak VAR incelemesinden sonra sarı kart iptal edildi. Hennessey, 86. dakikada kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi. Bu kart, 2022 Dünya Kupası'nda gösterilen ilk kırmızı kart olarak kayıtlara geçti.

Düşünceli bir şekilde saha kenarında bir sağa bir sola yürüyen teknik direktör Carlos Queiroz'un bulunduğu yarı alanda baskısını son dakikaya kadar sürdüren İran, bunun meyvesini aldı.

90+9. dakikada Galler savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Cheshmi, yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Beraberliği yakalamak için ileriye çıkan Galler'in savunmasındaki boşluklar İran'a ikinci golü getirdi. Sol taraftan gelişen atakta Taremi'nin pasıyla ceza alına giren Rezaeian, 90+11. dakikada kaleci Ward'ın üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-2.

Bu sonuçla hanesine 3 puan yazdıran İran, gruptan çıkma adına umutlarını artırdı.

1 puanda kalan Gareth Bale'li Galler ise üst tura çıkma yolunda ağır darbe aldı.

Ortaya koyduğu performansla Galler'i sırtlayan 33 yaşındaki Gareth Bale, İran karşısında sahaya çıkarak ülke milli takımının formasını en fazla giyen futbolcu oldu.

Galler Milli Takımı'yla 109 kez sahaya çıkan Bale, daha önce Chris Günter ile rekoru paylaşıyordu.