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İnter’e Monza çelmesi

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Monza ile 90+3'te yediği golle deplasmanda 2-2 berabere kalan Inter, zirve yolunda yara aldı. Inter'de maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 55. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı

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İnter’e Monza çelmesi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Monza ile Inter 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmada ev sahibi Monza'nın gollerini 11. dakikada Patrick Ciurria ve 90+3. dakikada Luca Caldirola atarken, Inter'in golleri 10. dakikada Matteo Darmian ve 22. dakikada Lautaro Martinez'den geldi.
Bu beraberliğin ardından Inter puanını 34'e, Monza ise 18'e çıkardı.
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 55. dakikada sakatlandı ve yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.
 
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