Inter, Sampdoria'ya takıldı

İtalya Ligi'nin (Serie A) üçüncü haftasında son şampiyon Inter, deplasmanda Sampdoria ile 2-2 berabere kaldı

Serie A'nın üçüncü haftasında Sampdoria ile Inter karşı karşıya geldi.

Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle noktalandı.

Maçta perdeyi konuk ekip açtı 18. dakikada Dimarco, son şampiyonu 1-0 öne geçirdi.

Bu golden 15 dakika sonra sahneye Maya Yoshida çıktı. Japon stoper, ev sahibi adına skoru dengeledi.

İlk yarının son anlarında Inter golcüsüyle bir kez daha öne geçti. Lautaro Martinez, Barella'dan aldığı topu filelerle buluşturdu ve takımını soyunma odasına 2-1 üstün taşıdı.

İkinci yarının hemen başında Sampdoria yeniden beraberliği yakaladı. Takımın sağ beki Bereszynski'nin asistinde sol bek Augello maçın sonucunu tayin etti: 2-2.

Bu sonuçla 7 puana ulaşan Inter, Serie A'nın yeni sezonunda ilk kez puan kaybetmiş oldu.

2 puana yükselen Sampdoria ise arka arkaya ikinci beraberliğini aldı.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadelede 67 dakika sahada kaldı.

