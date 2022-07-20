Inter Miami, Messi'yi istiyor

Inter Miami, LionelMessi'yi kadrosunda istiyor. David Beckham'ın hissedarı olduğu ekip, gelecek adına umutlu

Inter Miami, LionelMessi'yi kadrosunda istiyor. David Beckham'ın hissedarı olduğu ekip, gelecek adına umutlu.

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, LionelMessi'yi istiyor. Kulüp başkanı Jorge Mas, Beckham ve kendisinin Miami'ye en iyi oyuncuları getirmek için uğraştığını söyledi.

Messi'nin de bu tanıma uyduğunu belirten Mas, Birleşik Devletlerde referans noktası olmak istediklerini ifade etti.

Henüz bir anlaşma olmadığını açıklayan kulüp başkanı, Arjantinli efsanenin gelecekte takımda yer alması için umutlu olduğunu da söyledi.

Yeni bir stadyum inşa edeceklerini belirten İspanyol spor adamı, Barcelona ile yakın ilişki kuracaklarını açıkladı.

2018 yılında resmi olarak kurulan İnter Miami, kadrosunda GonzalaHiguain ve eski Galatasaraylı DeandreYedlin gibi isimleri barındırıyor.

