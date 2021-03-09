Inter koşar adım şampiyonluğa ilerliyor

Inter, Serie A'da emin adımlarla şampiyonluğa ilerliyor. Atalanta'yı tek golle geçen Milano ekibi, galibiyet serisini 7 maça yükseltti

İtalya'da İnter, art arda 9 sezon şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Juventus'un hegemonyasını sona erdirecek mi?

İtalya'da bu sorunun cevabı merakla beklenirken, Inter emin adımlarla mutlu sona ilerliyor. Son olarak Atalanta'yıSkrniar'ın attığı golle 1-0 yenen Milano ekibi, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

En yakın takipçisi Milan ile arasında 6 puan bulunan İnter, art arda 9 sezondur şampiyon olan Juventus'un ise 10 önünde yer alıyor. Juventus'un bir maçı ise eksik.

AntonioConte'nin ekibi İnter, galip geldiği son 7 mücadelede rakip fileleri 18 kez sarstı. Savunma futboluyla ön plana çıkan Inter, bu süreçte kalesinde sadece 2 gol gördü.

Ligde oynadığı son 10 maçta yenilmeyen Milano temsilcisi, bu süreçte Atalanta'nın yanı sıra, Juventus, Fiorentina, Milan ve Lazio gibi ezeli rakiplerini de devirmeyi başardı.

Inter Teknik Direktörü AntonioConte, bu sezon şampiyon olunması halinde 4. defa Serie A'da mutlu sona ulaşmış olacak.

İtalyan çalıştırıcı 2011-2014 yılları arasında Juventus ile 3 sezon üst üste şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Inter, en son 11 yıl önce JoseMourinho yönetiminde ligde mutlu sona ulaşmıştı.

