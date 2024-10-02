Inter, dört golle kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında Inter, Kızılyıldız’ı 4-0 mağlup etti. Hakan Çalhanoğlu attığı şık golle perdeyi açan isim oldu

İtalya ekibi Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında Kızılyıldız’ı konuk etti.

Inter 11. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 59. Dakika Arnautovic, 71. Dakikada Martinez ve 81. Dakikada Taremi’nin attığı gollerle maçı 4-0 kazandı.

Inter 3. hafta maçında 23 Ekim Çarşamba günü Young Boys ile karşılaşacak.

İtalyan ekibi ilk hafta maçında M. City ile 0-0 berabere kalmıştı.