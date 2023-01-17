İngiltere’de gündem Salah

İngiltere ve Mısır'da gündem, Muhammed Salah. Mısırlı futbolcunun Liverpool'dan ayrılacağı konuşuluyor.
İddiayı güçlendiren ise bir kare fotoğraf
Liverpool'un ligde Brighton deplasmanından 3-0'lık hüsranla dönmesinin ardından Mohamed Salah sürpriz bir yemek masasında görüntülendi.
Yıldız futbolcunun masasında Paris Saint Germain'in sahibi Nasser Al Khelaifi'nin bulunması, transfer iddialarını tekrar gündeme getirdi.
Mısırlı yıldız ile ilgili sızan bu fotoğraf hem İngiliz hem de Mısır basınında geniş yer buldu.
Mısır basınında çıkan haberlerde, PSG'nin bir süredir Salah'ı transfer etmek istediği ve görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.
Bu sezon Liverpool ile 27 maçta 17 gol atıp 6 asist yapan 30 yaşındaki Salah'ın kulübüyle 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.