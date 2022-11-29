İngiltere güle oynaya

FIFA Dünya Kupası 2022 B Grubu mücadelesinde İngiltere, Galler'i 3-0 yendi ve adını liderlikle son 16 turuna yazdırdı. Galler ise turnuvaya veda etti.

Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetti. İngiltere, Galler'i 3-0 yendi ve 7 puanla zirvede yer alarak son 16 turuna yükseldi. Grupta 1 puanla son sırada kalan Galler ise turnuvaya veda etti.

İngiltere'nin galibiyet gollerini 50 ve 68'de Marcus Rashford ile 51'de Phil Foden kaydetti.İngiltere’nin rakibi Senegal oldu.