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İngiltere güle oynaya

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İngiltere güle oynaya

FIFA Dünya Kupası 2022 B Grubu mücadelesinde İngiltere, Galler'i 3-0 yendi ve adını liderlikle son 16 turuna yazdırdı. Galler ise turnuvaya veda etti.

Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetti. İngiltere, Galler'i 3-0 yendi ve 7 puanla zirvede yer alarak son 16 turuna yükseldi. Grupta 1 puanla son sırada kalan Galler ise turnuvaya veda etti.

İngiltere'nin galibiyet gollerini 50 ve 68'de Marcus Rashford ile 51'de Phil Foden kaydetti.İngiltere’nin rakibi Senegal oldu.

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