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İngiltere farklı başladı

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda oynanan B Grubu maçında İngiltere rakibi İran'ı 6-2 mağlup etti. Turnuvaya kusursuz bir başlangıç yapan İngiltere ilk maçta büyük fark atarak 'merhaba' dedi

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İngiltere farklı başladı
2022 FIFA Dünya Kupası'nın favori takımlarından İngiltere, B Grubu'ndaki ilk maçında İran'ı 6-2 mağlup etti.
Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan ve TRT1'den naklen yayınlanan mücadeleyi Brezilya Futbol Federasyonundan RaphaelClaus yönetti.
İngiltere, İran'ı 6-2'lik skorla geçti ve turnuvaya 3 puanla başladı.
İngiltere'ye farklı galibiyeti getiren golleri 35'te JudeBellingham, 43 ve 62'de Bukayo Saka, 45'te RaheemSterling, 71'de MarcusRashford ve 89'da JackGrealish kaydetti..
İran'ın golleri ise 65 ve 90+13'te penaltıdan Mehdi Taremi'den geldi.
Maçtan öne çıkanlar
Teknik direktör GarethSouthgate yönetimindeki İngiltere sahaya; Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Bellingham, Mount, Sterling, Saka, Kane 11'iyle çıktı.
İran ise maça; Beiranvand, Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammedi, Nourollahi, Cheshmi, Hajsafi, Jahanbakhsh, Taremi, Karimi ile başladı.
İngiltere, 35'te JudeBellingham'ın golüyle 1-0 öne geçti. 43'te Bukayo Saka, 45'te RaheemSterling'in golleri karşılaşmayı 3-0'a getirdi.
İlk yarı İngiltere'nin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Bukayo Saka, 62'de bir kez daha sahneye çıktı ve takımı adına farkı 4'e çıkardı.
İran, 65. dakikada Mehdi Taremi'nin golüyle skoru 4-1'e getirdi.
İngiltere, 71'de MarcusRashford'ın attığı golle skoru 5-1 yaptı. 
Dakika 89! Bir gol de JackGrealish'ten! İngiltere, İran karşısında şov yapıyor! Tabela 6-1'e geldi.
İran, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Mehdi Taremi, 90+13'te topu ağlara gönderdi: 6-2.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiltere, Dünya Kupası'na 6-2'lik İran galibiyetiyle başladı.
 
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