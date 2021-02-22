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İngiltere'de tribünlerin açılış zamanı belli oldu

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İngiltere'de tribünlerin açılış zamanı belli oldu
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İngiltere'de yeni tip koronavirüs(Kovid-19) önlemleri kapsamında stadyumlara seyirci alınmasına ilişkin yasağın 17 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacağı bildirildi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, ülkede 8 Mart'tan itibaren Kovid-19 önlemlerinin aşamalı olarak kaldırılacağını açıkladı.
Johnson, bu kapsamda, spor salonları, tenis kortları, yüzme havuzlarının 12 Nisan'dan itibaren yeniden açılacağını söyledi.
"Stadyumlarımızın turnikeleri yeniden dönecek" ifadesini kullanan Johnson, 17 Mayıs'tan itibaren kapalı spor salon müsabakalarında 1000, açık alanlardaki spor müsabakalarında ise 10 bine kadar taraftarın tribünlerdeki yerini alabileceğini belirtti.
 
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