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İngiltere'de 9 ay sonra seyircili maç

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İngiltere'de tribünler 9 ay sonra seyirciyle buluştu. Arsenal'in, Rapid Wien'i konuk ettiği UEFA Avrupa Ligi maçını sınırlı sayıda taraftar izledi

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İngiltere'de 9 ay sonra seyircili maç
İngiltere'de tribünler yeniden seyircilere açıldı. UEFA Avrupa Ligi B Grubun'da Arsenal'in, Rapid Wien'i konuk ettiği karşılaşmaya sınırlı sayıda taraftar alındı.
Ateşleri ölçülerek stadyuma alınan taraftarlara, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maskelerini takmaları uyarısında bulunuldu.
İngiltere'de maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında mart ayından bu yana seyircisiz oynanıyordu.
Ülkede sona eren ulusal karantinanın ardından, orta riskli bölgelerdeki açık hava spor müsabakalarına en fazla 4 bin seyirci alınacak.
Yüksek riskli bölgelerde ise müsabakaların seyircisiz oynanması uygulaması devam edecek.
 
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