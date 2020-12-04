İngiltere'de 9 ay sonra seyircili maç

İngiltere'de tribünler yeniden seyircilere açıldı. UEFA Avrupa Ligi B Grubun'da Arsenal'in, Rapid Wien'i konuk ettiği karşılaşmaya sınırlı sayıda taraftar alındı.
Ateşleri ölçülerek stadyuma alınan taraftarlara, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maskelerini takmaları uyarısında bulunuldu.
İngiltere'de maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında mart ayından bu yana seyircisiz oynanıyordu.
Ülkede sona eren ulusal karantinanın ardından, orta riskli bölgelerdeki açık hava spor müsabakalarına en fazla 4 bin seyirci alınacak.
Yüksek riskli bölgelerde ise müsabakaların seyircisiz oynanması uygulaması devam edecek.
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