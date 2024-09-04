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İngiltere 3. Lig ekibinden rekor transfer

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League One'da mücadele eden Birmingham City, yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle tüm dikkatleri üzerine çekti. 18 Süper Lig takımından daha fazla transfer harcaması yapan Birmingham City, sadece Fenerbahçe'yi geçemedi

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İngiltere 3. Lig ekibinden rekor transfer
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İngiltere'nin 3. Lig seviyesi olan League One'da yer alan Birmingham City, rekor transfer harcaması yaptı. Lig tarihinin en yüksek bonservis bedellerini ödeyen Birmingham City, Manchester City'nin yanı sıra Süper Lig'den 18 takımı da geride bıraktı.
Birmingham City yaptığı 3 transferle League One'da rekor kırdı.
İngiliz ekibi, Fulham'dan Jay Stansfield'ı 17.8 milyon euroya kadrosuna kattı.
Jay Stansfield geçen sezon 43 maçta 12 gol atma başarısı göstermişti.
Birmingham'ın dikkat çeken diğer transferleri ise 4.15 milyon euroya Christoph Klarer ve 4 milyon euroya Willum Thor Willumsson oldu.
İngiliz ekibi, transfere toplam 35.5 milyon euro harcama yaparak kadrosuna 17 futbolcu kattı.
Birmingham böylece transfere 25 milyon euro harcayan Premier Lig ekibi Manchester City'yi de geride bıraktı.
İngiliz ekibi ayrıca, transfer harcamasıyla Süper Lig'de mücadele eden 18 takımı da sollarken sadece 49.56 milyon euro harcama yapan Fenerbahçe'yi geçemedi.
 
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