İngiliz polisinden ırkçı paylaşımlara soruşturma

İngiliz polisi, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İtalya'ya penaltılarda mağlup olan İngiltere'nin siyahi oyuncularına yönelik sosyal medyadaki ırkçı saldırıların soruşturulacağını bildirdi

İngiliz Polis Teşkilatı, penaltıları kaçıran siyahi oyuncular MarcusRashford, JadonSancho ve Bukayo Saka'nın maruz kaldığı ırkçı saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "EURO 2020 finalinin ardından futbolculara yönelik bir dizi saldırgan ve ırkçı sosyal medya paylaşımlarının farkındayız. Bu taciz kesinlikle kabul edilemez, hoş görülmeyecek ve soruşturulacaktır." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter'dan "İngiltere takımı, sosyal medyada ırkçı tacize uğramayı değil kahraman olarak övülmeyi hak ediyor. Bu korkunç saldırıların sorumluları kendilerinden utanmalı." paylaşımında bulundu.

İngiliz Kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens William da Twitter'dan "Dün geceki maçtan sonra İngiliz futbolculara yönelik ırkçı saldırı midemi bulandırdı." yorumunda bulundu.

Prens William, ırkçılığın artık son bulması ve bu olaya karışanların hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi.

