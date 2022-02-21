İnanılmazı başardı

ABD ile Yeni Zelanda arasında oynanan kadın futbolu maçı, ender görülen bir olaya sahne oldu. Yeni Zelandalı MeikaylaMoore, karşılaşmanın ilk yarısı bitmeden kendi ağlarını 3 kez havalandırdı. Moore, oyundan gözyaşlarıyla çıktı

Yeni Zelandalı MeikaylaMoore, ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığı kadın futbolu maçında talihsiz bir gün yaşadı.

35 Dakikada Kendi Ağlarına 3 Gol Attı

Mücadelenin 4'üncü dakikasında rakibin sol kanattan gelen ortasına ters bir vuruş yapan Moore, kendi filelerini havalandırdı.

25 yaşındaki stoper, bundan yalnızca 2 dakika sonra bu kez sağ kanattan gelen ortanın kafasına çarpmasıyla bir kez daha topu kendi ağlarında gördü.

Şanssızlık MeikaylaMoore'un yakasını bir türlü bırakmadı. Kronometreler 35. dakikayı gösterdiğinde yine ters bir vuruş yaptı ve bir kez daha kendi kalecisini avladı.

OYUNDAN GÖZYAŞLARIYLA ÇIKTI

Kalesinin filelerini 3 kez havalandıran Moore, oyuna daha fazla devam edemedi ve 39. dakikada yerini RebekahStott'a bıraktı.

Yedek kulübesinde maçı takip ederken de gözyaşlarına hakim olamayan MeikaylaMoore'u, takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

