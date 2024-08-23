İlkay Gündoğan yeniden Manchester City'de

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, İspanya'nın Barcelona takımından eski futbolcusu İlkay Gündoğan'ı transfer etti. Deneyimli oyuncunun Barcelona macerası 1 yıl sürdü

Manchester City Kulübü, 33 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Manchester City'den yapılan açıklamada İlkay Gündoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

"Pep Guardiola ile tekrar çalışmak için sabırsızlanıyorum"

İlkay Gündoğan imzaların atılmasının ardından açıklama yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Manchester City'deki yedi yılım benim için hem saha içinde hem de saha dışında saf bir mutluluk dönemiydi. Bir insan ve oyuncu olarak büyüdüm, City taraftarlarıyla özel bir ilişki geliştirdim ve inanılmaz bir başarı elde ettim. Hayatımın olağanüstü bir dönemiydi. Buraya geri dönme fırsatına sahip olmak çok şey ifade ediyor. Herkes Pep'e duyduğum saygıyı biliyor. O dünyanın en iyi menajeri ve onunla her gün çalışmak sizi daha iyi bir oyuncu yapıyor. Onunla tekrar çalışmak için sabırsızlanıyorum."

Kariyeri

Almanya'da Bochum, Nürnberg ve Borussia Dortmund'da oynayan İlkay, 2016-2023 yıllarında Manchester City forması giydikten sonra geçen sezon Barcelona'ya transfer olmuştu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Manchester City'deki 7 yıllık ilk döneminde 304 maça çıktı ve 60 gol kaydetti.

İlkay Gündoğan, bu süreçte 5 Premier Lig, 4 Lig Kupası, ikişer Federasyon Kupası ve Community Shield, bir UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 14 kupa zaferi yaşadı.

