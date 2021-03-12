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İlkay Gündoğan üst üste 2. kez ayın oyuncusu

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Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, İngiltere Premier Lig'de şubat ayının oyuncusu seçildi

İlkay Gündoğan üst üste 2. kez ayın oyuncusu
Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Joachim Andersen, HarveyBarnes, JoaoCancelo, BrunoFernandes, JesseLingard, RubenNeves ve Raphinha'yı geride bırakarak ödüle layık görüldü.
Ocaktan sonra şubat ayında da ödülü kazanan İlkay, Premier Lig'de üst üste ayın oyuncusu seçilen ilk Manchester Cityli futbolcu oldu.
Şubat ayında 4 gol atan İlkay, ligin zirvesindeki Manchester City'nin tüm maçlarını kazanmasında önemli rol oynamıştı.
 
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