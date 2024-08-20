banner913
banner932
“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” serisinin 3. kitabı tanıtıldı
“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” serisinin 3. kitabı tanıtıldı
34 0
Doğukan’ın hedefi üst üste 3. şampiyonluk
Doğukan’ın hedefi üst üste 3. şampiyonluk
21 0
 
Erdal Barut Anı Maçı T. H. Dumlupınar’ın
Erdal Barut Anı Maçı T. H. Dumlupınar’ın
27 0
Değirmenlik, Doğan'ı üç golle geçti
Değirmenlik, Doğan'ı üç golle geçti
52 0
Gazimağusa ve Göçmenköy’de sarhoşluk ve rahatsızlık vermekten üç tutuklama
Gazimağusa ve Göçmenköy’de sarhoşluk ve rahatsızlık vermekten üç tutuklama
27 0
“Örgüt seçimlerine ilişkin ara emirlerindeki artış endişe verici”
“Örgüt seçimlerine ilişkin ara emirlerindeki artış endişe verici”
32 0
“Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin
“Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin"
29 0
banner1032

İlkay Gündoğan, City’ye geri dönüyor iddiası

banner1020

Galatasaray ve Fenerbahçe ile de adı anılan İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili kararı verdiği iddia edildi. Barcelona forması giyen Gündoğan, Manchester City'ye geri dönüyor

banner1045
İlkay Gündoğan, City’ye geri dönüyor iddiası
banner971
İlkay Gündoğan'ın yılan hikayesine dönen transferi netlik kazanıyor. Deneyimli orta sahanın yeni adresine karar verdiği iddia edildi.
AS'ta yer alan habere göre Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan İlkay Gündoğan, Manchester City'ye geri dönüyor.
İlkay Gündoğan'ın Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile görüştükten sonra eski kulübüne dönme kararı aldı.
Deneyimli orta sahanın bedelsiz bir şekilde Manchester City'nin yolunu tutması bekleniyor.
Haberde Manchester City'nin futbolcuyla maaş konusunda anlaşması konusunda bir sorun yaşanmadığı belirtildi.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.