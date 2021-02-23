banner583
banner590
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
15 0
Elis finallerde
Elis finallerde
28 0
 
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
23 0
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
101 0
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
43 0
Ne arka lambaları belli ne plakası
Ne arka lambaları belli ne plakası
30 0
Beşparmaklar beyaza büründü
Beşparmaklar beyaza büründü
108 0
banner529
banner570

İlkay Gündoğan, başarısının sırrını açıkladı

banner476

İngiliz ekibi Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, takımın son dönemde aldığı başarılı sonuçların arkasında teknik direktör Pep Guardiola'nın olduğunu belirtti

İlkay Gündoğan, başarısının sırrını açıkladı
banner601
İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Borussia Mönchengladbach'ın güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten 30 yaşındaki futbolcu, "İyi bir günde, grup aşamasında ShakhtarDonetsk'e yaptıkları gibi herkesi yenebilirler. Çok fazla kaliteye, enerjiye ve güce sahipler." ifadelerini kullandı.
Son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken İlkay, performansının kendisini memnun ettiğini kaydederek, "Farklı bir rolde oynuyorum. Rakip ceza sahasına yaklaşmaya çalışıyorum ve daha saldırganım. Bu, beni daha fazla gole götürüyor. Ancak çok gol atmam daha iyi oynadığım anlamına gelmez." yorumunu yaptı.
"Guardiola dünyanın en iyi teknik direktörü"
Ligde üst üste 13. maçını kazanan ve tüm kulvarlarda 25 maçtır kaybetmeyen Manchester City'nin durumuna da değinen İlkay, teknik direktör PepGuardiola'yı başarının adresi olarak gösterdi.
İspanyol çalıştırıcının doğru zamanda doğru taktikler uyguladığını anlatan İlkay, "PepGuardiola, takımda bir şeylerin yanlış ve eksik olduğunu gördü. Nasıl savunma yapacağımıza ve topla nasıl oynayacağımıza dair birkaç şey ayarladı. Bunlar doğru adımlardı ve bizi inanılmaz sonuçlara götürdü. Bu yüzden Guardiola dünyanın en iyi teknik direktörü. Aralık ayında şimdiki pozisyonumuzda olacağımızı hiç düşünmemiştim." değerlendirmesinde bulundu. 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.