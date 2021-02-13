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İlkay atıyor, City zirvede doludizgin ilerliyor

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İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, sahasında Tottenham'ı 3-0 yendi. Tüm kulvarlarda üst üste 16. galibiyetini alan City'de 2 gol atan İlkay Gündoğan, bu sezon ligde oynadığı 18 maçta 11 gole ulaştı.

İlkay atıyor, City zirvede doludizgin ilerliyor
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Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.

Manchester City, 23. dakikada penaltıdan Rodri, 50 ve 66. dakikalarda İlkay Gündoğan'ın kaydettiği gollerle mücadeleyi 3-0 kazandı.

İlkay ligde 11 gole ulaştı

Sakatlanarak 69. dakikada oyundan çıkan İlkay Gündoğan, geçtiğimiz hafta Liverpool'a da 2 gol atmıştı. Böylece 30 yaşındaki orta saha, bu sezon Premier Lig'de oynadığı 18 maçta 11 gole ulaştı.

Tüm kulvarlarda üst üste 16. galibiyetini alan Manchester City, ligde maç eksiğine rağmen puanını 53 yaparak liderliğini sürdürdü.

Son 5 haftada 4. yenilgisini yaşayan bir maçı eksik Tottenham ise 36 puanda kaldı.

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