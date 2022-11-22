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İlk golsüz maç Danimarka ile Tunus arasında

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2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Danimarka ile Tunus 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Katar'da düzenlenen turnuvada ilk kez bir maç golsüz sona erdi. Mücadelede Türkiye'den de tanıdığımız bazı isimler görev yaptı

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İlk golsüz maç Danimarka ile Tunus arasında

Stat: Education City

Hakemler: Cesar Ramos, Alberto Morin, Miguel Hernandez (Meksika)

Danimarka: Schmeichel, Kristensen, Christensen, Andersen, Kjaer (Dk. 65 Jensen), Maehle, Delaney (Dk. 45 Damsgaard), Eriksen, Hojbjerg, Olsen (Dk. 65 Lindstrom), Dolberg (Dk. 65 Cornelius)

Tunus: Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn, Drager (Dk. 88 Kechrida), Skhiri, Laidouni (Dk. 88 Sassi), Abdi, Ben Slimene (Dk. 67 Sliti), Msakni (Dk. 80 Mejbri), Jebali (Dk. 80 Khenissi)

Sarı kartlar: Dk. 24 Kristensen, Dk. 78 Jensen (Danimarka), Dk. 86 Khenissi (Tunus


Eğitim Stadı'nda oynanan mücadele TRT 1'den canlı yayınlandı. Danimarka'nın daha net pozisyonlar yakaladığı karşılaşmadan gol sesi gelmedi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Katar'da düzenlenen turnuvada ilk kez bir maç golsüz sona erdi.

Mücadelede Türkiye'den de tanıdığımız isimler yer aldı.

Danimarka Milli Takımı'nde bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Simon Kjaer, 90 dakika; geçen sezon Trabzonspor formasını terleten Andreas Cornelius ise ikinci yarıda görev yaptı. Galatasaray'da oynayan Victor Nelsson ile Trabzonspor'da top koşturan Jens Stryger Larsen'e ise karşılaşmada görev verilmedi.

Tunus'ta ise daha önce Çaykur Rizespor'da top koşturan Montassar Talbi ve Yassine Meriah, müsabakada 90 dakika görev aldı.

Tunus katıldığı 5 turnuvada da gruptan çıkamazken, Danimarka 1998 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynadı.

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