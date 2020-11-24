banner480
banner572
99 0
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
53 0
 
Asırlık hurmalar kurudu
Asırlık hurmalar kurudu
43 0
Şampiyon Othelleo Masterleri
Şampiyon Othelleo Masterleri
37 0
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
20 0
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
44 0
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
25 0
banner529
banner570

Ibrahimovic'ten konsol oyununa tepki

banner476

Milan'ın golcü futbolcusu Zlatan Ibramovic, bu kez farklı bir konuyla gündemde. Dünyaca ünlü bir konsol oyununda yüzünün kullanılmasına tepki gösteren Ibrahimovic, "Yüzümün kullanması için izin vermediğimi hatırlamıyorum" dedi

Ibrahimovic'ten konsol oyununa tepki
Dünyaca ünlü bir konsol oyununun yapımcıları, İtalya'nın Milan takımında forma giyen Zlatan Ibrahimovic'in yüzünü oyunlarında kullandı.
Ibrahimovic, futbol oyununda yüzünün izinsiz kullanılmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Ibrahimovic, "Oyunda yüzümün kullanması için kim izin verdi? Ben böyle bir izin verdiğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.
Oyuncuların yüzlerini ve isimlerini kullanmak için izin alınması gerektiğini belirten 39 yaşındaki golcü "Birileri benim yüzümü göstererek kâr ediyor" dedi.
İsveçli futbolcuya, Tottenham'da forma giyen Gareth Bale'dan da destek geldi.
Sosyal medya hesabından İbrahimovic'i etiketleyen Bale "İlginç, bu nedir?" ifadelerini kullandı.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.