Ibrahimovic'ten konsol oyununa tepki

Milan'ın golcü futbolcusu Zlatan Ibramovic, bu kez farklı bir konuyla gündemde. Dünyaca ünlü bir konsol oyununda yüzünün kullanılmasına tepki gösteren Ibrahimovic, "Yüzümün kullanması için izin vermediğimi hatırlamıyorum" dedi

Dünyaca ünlü bir konsol oyununun yapımcıları, İtalya'nın Milan takımında forma giyen Zlatan Ibrahimovic'in yüzünü oyunlarında kullandı.

Ibrahimovic, futbol oyununda yüzünün izinsiz kullanılmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Ibrahimovic, "Oyunda yüzümün kullanması için kim izin verdi? Ben böyle bir izin verdiğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncuların yüzlerini ve isimlerini kullanmak için izin alınması gerektiğini belirten 39 yaşındaki golcü "Birileri benim yüzümü göstererek kâr ediyor" dedi.

İsveçli futbolcuya, Tottenham'da forma giyen Gareth Bale'dan da destek geldi.

Sosyal medya hesabından İbrahimovic'i etiketleyen Bale "İlginç, bu nedir?" ifadelerini kullandı.



