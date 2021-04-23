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Ibrahimovic 1 yıl daha Milan'da

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Ibrahimovic 1 yıl daha Milan'da
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Serie A ekiplerinden Milan, 39 yaşındaki ZlatanIbrahimovic ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Milan'dan yapılan açıklamada, sözleşmesi yenilenen 39 yaşındaki İsveçli golcünün, gelecek sezon da kırmızı-siyahlı formayı giyeceği belirtildi.
Sözleşme yenileme töreninin ardından kulüp kanalına konuşan Ibrahimovic, "Burada olmaktan çok mutluyum. Burası benim evim." dedi.
Ibrahimovic, farklı sezonlarda olmak üzere Milan formasıyla bugüne kadar çıktığı 130 maçta 84 gol atma başarısı gösterdi.
 
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