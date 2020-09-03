banner480
banner69
16 0
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
13 0
 
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
10 0
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
23 0
Yunuslarda beşi bir arada
Yunuslarda beşi bir arada
102 0
Anaokullar, birinci ve ikinci sınıflar Pazartesi günü açılıyor
Anaokullar, birinci ve ikinci sınıflar Pazartesi günü açılıyor
26 0
Caydırıcı cezalar şart
Caydırıcı cezalar şart
34 0
banner460

Ibisevic, Schalke 04'e transfer oldu

banner476

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04, Hertha Berlin ile sözleşmesi sona eren VedadIbisevic'i kadrosuna kattı

Ibisevic, Schalke 04'e transfer oldu
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Bosna Hersekli forvet ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Motivasyonunun yüksek olduğunu kaydeden Ibisevic, "Tecrübem ve niteliklerimle üzerime düşeni yapmayı ve takımla başarılı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Almanya'da Aachen, Hoffenheim ve Stuttgart takımlarının da formasını giyen VedadIbisevic, Hertha Berlin'de geçen sezon 27 maçta 9 gol atmıştı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.