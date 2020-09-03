Ibisevic, Schalke 04'e transfer oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Bosna Hersekli forvet ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Motivasyonunun yüksek olduğunu kaydeden Ibisevic, "Tecrübem ve niteliklerimle üzerime düşeni yapmayı ve takımla başarılı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Almanya'da Aachen, Hoffenheim ve Stuttgart takımlarının da formasını giyen VedadIbisevic, Hertha Berlin'de geçen sezon 27 maçta 9 gol atmıştı.
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