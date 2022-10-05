Hull City PedroMartins'e emanet

ŞotaArveladze ile yollarını ayıran Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City'de yeni teknik direktör belli oldu. Championship ekibi için Sergen Yalçın, Fatih Terim ve Şenol Güneş isimleri geçse de Acun Ilıcalı takımını Portekizli bir teknik adama emanet etmeye hazırlanıyor.
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de ŞotaArveladze ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör büyük ölçüde belli oldu.
Acun Ilıcalı, Şota ile ayrılık kararı sonrası yaptığı açıklamada yeni teknik direktörle ilgili şu ipuçlarını vermişti: Championship'te şimdiden 6-7 kulüp teknik direktör değiştirdi. Gerçekten çok zor bir iş. Belki yeniden 24 saat çalışmamız gerekiyor doğru seçimi yapmak için. Bu güzel kulübe çok fazla yatırım yaptık. Buraya gelen taraftarı eğlendirmek istiyorum. Hücum futbolu oynamamızı istiyorum. 0-0'lık bir maçtansa, 3-2 kaybetmeyi tercih ederim.
HULL LIVE ANKETİNDE FATİH TERİM VE ŞENOL GÜNEŞ YER ALDI
Hull City'ye yakınlığıyla bilinen şehrin yerel gazetesi Hull Daily Mail, Şota kararına geniş yer ayırırken yeni teknik adam konusunda dikkat çeken isimlere yer verdi. Gürcü çalıştırıcının ayrılığının ardından muhtemel adaylarını belirleyen Hull Daily Mail, 6 teknik direktör için bir anket başlattı. Listede SeanDyche başta olmak üzere RobEdwards, JaviGarcia ve Sabri Lamouchi yer alırken Türkiye'den 2 isme yer verildi.
ERS KÖŞE KARAR: PEDRO MARTINS
Hull yerel basınında Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Fatih Terim, Carlos Corberan, Carlos Carvalhal gibi isimler yer alırken Acun Ilıcalı sürpriz bir karar vererek takımı PedroMartins'e emanet etme kararı aldı. Bugün şehre gelen Portekizli çalıştırıcının stadı gezerken fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Martins'in bu akşam WiganAthletic ile oynanacak maçı tribünden takip etmesi ve ilerleyen günlerde de resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
52 yaşındaki Martins, son olarak 2018-2022 yılları arasında Olympiakos'u çalıştırmıştı.
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