Hull City ilk transferini yaptı

Yapımcı Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ReganSlater ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Hull City'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Acun Ilıcalı'nın kulübü satın aldıktan sonra orta saha oyuncusu Slater, ocak transfer döneminde yaptığımız ilk transfer oldu." denildi.

2020/21 sezonunu Hull City'de kiralık olarak geçiren Slater, 34 maçta forma giymişti ve sezon sonunda kulübü Sheffield United'a dönmüştü.

Hull City, 24 takımın mücadele ettiği İngiltere Championship Ligi’nde 29 puanla 19. sırada yer alıyor.

