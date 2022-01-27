banner762
Miracle Değirmenlik’te Hakan Törehan Başkan
Miracle Değirmenlik’te Hakan Törehan Başkan
13 0
43 0
 
Kehanet Mi, Tesadüf Mü?
Kehanet Mi, Tesadüf Mü?
27 0
“Bu avcılık değil katliamdır”
“Bu avcılık değil katliamdır”
76 0
Büyükler ligi start aldı
Büyükler ligi start aldı
10 0
62 0
Kışın en soğuk gün ve gecesi yaşanacak
Kışın en soğuk gün ve gecesi yaşanacak
107 0
banner661

Hull City ilk transferini yaptı

banner476

Yapımcı Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ReganSlater ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

banner714
Hull City ilk transferini yaptı
Hull City'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Acun Ilıcalı'nın kulübü satın aldıktan sonra orta saha oyuncusu Slater, ocak transfer döneminde yaptığımız ilk transfer oldu." denildi.
2020/21 sezonunu Hull City'de kiralık olarak geçiren Slater, 34 maçta forma giymişti ve sezon sonunda kulübü Sheffield United'a dönmüştü.
Hull City, 24 takımın mücadele ettiği İngiltere Championship Ligi’nde 29 puanla 19. sırada yer alıyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.