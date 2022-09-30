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Hull City'de Şota dönemi sona erdi

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, teknik direktör ŞotaArveladze ile yollarını ayırdı. Acul Ilıcalı'dan ayrılık kararıyla ilgili açıklama geldi

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Hull City'de Şota dönemi sona erdi
Kulüpten yapılan açıklamada, ocak ayından bu yana takımı çalıştıran 49 yaşındaki Gürcü teknik adam ve yardımcısı Peter van der Veen ile yolların ayrıldığı kaydedildi.
Hull City'de yeni teknik direktör gelene kadar Andy Dawson görev yapacak.
Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, milli maç arasında Şota ile takımın gidişatı ve kulübün geleceği üzerine toplantılar yaptıklarını belirterek, "Bu toplantılar devam ederken görüşlerimizin uyuşmadığı ortaya çıktı ve bu nedenle yollarımızı ayırma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
İngiliz ekibinin başında 30 maça çıkan Gürcü teknik adam, 9 galibiyet, 6 beraberlik, 15 mağlubiyet elde etti.
Bu sezon 10 maçta 11 puan alan Hull City, puan cetvelinde 20. sırada yer alıyor.
 
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